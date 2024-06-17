"لن نرى مثلهم كثيرًا" .. مورينيو يتابع اليورو بحزن شديد بسبب ثلاثي ريال مدريد الأسطوري!

"بيلينجهام أفضل لاعب شاب في العالم"

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة الحالي وريال مدريد الأسبق، بالنجم الشاب جود بيلينجهام، لاعب منتخب إنجلترا، مؤكدًا أنه الأفضل في العالم بين نجوم جيله.

وسجل بيلينجهام هدفًا رائعًا قاد منتخب بلاده للفوز على صربيا، في مستهل مشوار الأسود الثلاثة بكأس الأمم الأوروبية، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

وتحدث مورينيو في تصريحات لشبكة "مدريد زون"، قائلًا: "بالنسبة لي، جود بيلينجهام هو الآن أفضل لاعب شاب في العالم. أتطلع إلى المستقبل وأتخيل فقط ما يمكن أن يصبح عليه في غضون سنوات قليلة".

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وتطرق مورينيو للحديث عن توني كروس، الذي يخوض بطولته الأخيرة في عالم كرة القدم قبل أن يعلق حذائه، قائلًا: "أعتقد أن توني كروس لم يحصل على ما يكفي من التقدير للاعب الذي هو عليه الآن. بالنسبة لي، هو بالتأكيد لاعب رائع".

وأكد مدرب ريال مدريد الأسبق، أنه يتابع هذه النسخة من بطولة أوروبا بمشاعر حزينة لأنها تشهد نهاية حقبة من اللاعبين الذين لن تنساهم اللعبة أبدًا، مضيفًا: "أعتقد أنها ستكون الأخيرة لتوني كروس ولوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو. وأقول إنني حزين لأن لاعبين مثلهم لا نراهم كثيرًا".

وختم: "في حالة كريستيانو ومودريتش، كانت كرة القدم عادلة ولطيفة ومنحتهما الفخر لكونهما الأفضل في العالم في بعض اللحظات".