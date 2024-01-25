"لن نخطفك من سيدات فرنسا" .. عرض مؤقت إلى هيرفي رينارد لإنقاذ مهمة ثنائي النصر والأهلي الدولية

عرض مفاجئ إلى هيرفي رينارد..

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تلقى هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب فرنسا للسيدات، عرضًا مفاجئًا؛ لقيادة كوت ديفوار، منظم النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا.

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منتخب كوت ديفوار تأهل بـ"إعجوبة"، إلى دور الـ16 من مسابقة كأس أمم إفريقيا، ضمن أفضل أربعة فرق أصحاب المركز الثالث؛ ليضرب موعدًا ناريًا مع السنغال.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة، قدّم اتحاد الكرة في كوت ديفوار، عرضًا إلى رينارد؛ لـ"استعارته" فقط خلال بطولة كأس أمم إفريقيا الحالية، وذلك نظرًا لصعوبة التعاقد معه بشكل نهائي.

الصحيفة كشفت عن إجراء إدريس ديالو، رئيس اتحاد الكرة الإيفواري، اتصالات مكثفة مع نظيره الفرنسي؛ من أجل حسم صفقة رينارد، قبل مواجهة منتخب السنغال "حامل اللقب"، مساء يوم الإثنين القادم.

وأشارت إلى أن ديالو، يرى أن تولي المدير الفني الفرنسي "المهمة"؛ سيكون بمثابة الدفعة القوية للمنتخب الذي يضم في صفوفه سيكو فوفانا وفرانك كيسييه، ثنائي النصر والأهلي؛ من أجل المنافسة على اللقب.

المثير في الأمر.. أن هيرفي رينارد الذي قاد كوت ديفوار إلى لقب كأس أمم إفريقيا 2015، كان قد رفض عرضًا منذ ساعات قليلة؛ لخلافة جمال بلماضي، على رأس القيادة الفنية للمنتخب الجزائري.

جدير بالذكر أن رينارد، ترك تدريب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بشكل مفاجئ ودون أي مقدمات العام الماضي؛ من أجل تولي تدريب سيدات فرنسا.

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