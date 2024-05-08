لن تُغلق بسهولة .. القضاء يتخذ خطوة جديدة ضد روبياليس في قضية "قبلة هيرموسو"

تعرف على آخر تطورات قضية قبلة هيرموسو

قررت المحكمة الإسبانية إحالة لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، رفقة 3 متهمين للمحاكمة في قضية "قبلة جيني هيرموسو" الشهيرة.

وكان روبياليس قد قام بالإمساك بهيرموسو وتقبيلها يوم 20 أغسطس، خلال توزيع جوائز فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات، التي أقيمت في أستراليا، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل.

روبياليس متهم بالاعتداء الجنسي والإكراه، بسبب ما حدث بعد القبلة التي حصل عليها من هيرموسو، حيث أصبح مهددًا بالسجن لمدة سنة أو سنة ونصف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لوكالة أنباء "رويترز" فإن المحكمة العليا أكدت على أنها ستحاكم أيضًا المدرب السابق لمنتخب السيدات خورخي فيلدا والمدير الرياضي الحالي ألبرت لوك، ورئيس التسويق بالاتحاد الإسباني روبن ريفيرا، بتهمة إجبار هيرموسو على القول بأن القبلة كانت بالتراضي.

وكانت هيرموسو قد أكدت لزملائها على أن القبلة كانت غير مرغوب فيها ومهينة بالنسبة لها، ولكن روبياليس قال إنها كانت بالتراضي عكس ما قالته اللاعبة، لتحدد المحكمة كفالة قدرها 65 ألف يورو، ومثلها بالإشتراك مع الثلاثي فيلدا ولوكي وريفيرا بتهمة الإكراه.