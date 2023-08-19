لن تلعب مرة أخرى .. كواليس الاجتماع الناري بين مبابي والخليفي!

مواجهة حاسمة وقعت بين الثنائي

بدأ كيليان مبابي حياة جديدة مع باريس سان جيرمان، بعدما اتفق الطرفان على استمرار اللاعب لحين إشعار آخر وحسم موقفه من التجديد.

وجاءت هذه الخطوة بعد فترات من الشد والجذب على مدار فترة الانتقالات الصيفية الحالية، واستبعاد اللاعب من الرحلة الآسيوية للنادي الفرنسي استعدادًا للموسم الجديد، وسط ترقب من ريال مدريد لما سيحدث.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت عن تفاصيل الاجتماع الحاسم الذي جمع بين ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان وكيليان مبابي يوم 8 أغسطس الجاري لحسم القضية بشكل كامل.

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وقالت الصحيفة إن النقاش كان محتدمًا بصورة واضحة، حيث قال الخليفي لمبابي في وجهه"سترى! لن تلعب مرة أخرى ولن نستسلم".

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ورد المهاجم البالغ من العمر 24 سنة على رئيس النادي قائلًا:"ماذا سأرى؟ ستكون أنت الرئيس الوحيد الذي لن يسمح لي باللعب".

يذكر أن مبابي سيشارك مع باريس بشكل طبيعي في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، والتي سيلعب فيها حامل اللقب اليوم، السبت، أمام تولوز.