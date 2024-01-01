"مهما فعلت لن تلعب للهلال!" .. تصرف تاليسكا يجلب سخرية الزعماء واستياء النصراويين

تاليسكا يثير الجدل خلال إجازته..

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وضع البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب النصر السعودي، نفسه في موقف محرج مع جماهير ناديه وكذلك جماهير المنافس الهلال، بعدما قرر تغيير "مظهره" بعض الشيء.

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البرازيلي يقضي حاليًا فترة راحة سلبية، حصل عليها رفقة زملائه في العالمي استغلالًا لتوقف الدوري الحالي الذي سيستمر حتى فبراير المقبل، نظرًا لارتباط المنتخب السعودي بالمشاركة في كأس آسيا قطر 2023.

ونشر تاليسكا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو أثناء صبغه لشعره باللون الأزرق، وهو اللون الأساسي للهلال، وهنا كان الجدل..

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الهلاليون ترجموا تصرفه بأنه محاولة لمغازلة الزعيم، أملًا في تعاقده معه، بينما استاء النصراويون واعتبروه تصرفًا غير موفقُا، بحكم أن تصرفات اللاعبين دائمًا محسوبة وأدق التفاصيل تؤخذ عليهم.

لكن يبدو أن كلاهما اختلط عليه الأمر، فإنه لم يتبين بعد اللون الذي صبغ تاليسكا شعره به، إنما الأزرق هو لون الصبغة قبل أن يتم غسلها بالماء ويتضح اللون الحقيقي.

يذكر أنه -بحسب التقارير السعودية- سعى الهلال في صيف 2021 للتعاقد مع البرازيلي بالفعل، لكن تدخل النصر في الصفقة وحسمها في غضون أيام قليلة، ويمتد عقده الحالي حتى نهاية موسم 2025-2026.

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