"لن تطقطق على النصر" .. منع جماهير هلالية من دخول الأول بارك قبل الديربي!

النصر يستضيف الهلال في قمة الجولة 32 من دوري روشن السعودي..

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يشهد ديربي الرياض، أجواءً ساخنة في محيط ملعب الأول بارك، قُبيل المباراة التي تجمع بين فريقي النصر والهلال، في قمة الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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النصر يواجه الهلال، في مواجهة لن تُغير كثيرًا من معالم المركزين الأول والثاني في الدوري السعودي، ولكن تمثل تجهيزًا مهمًا للفريقين قبل المواجهة الحاسمة التي تجمع بينهما في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأنه تم منع الجماهير التي ترتدي قمصانًا أو شالات الهلال، وتحمل تذاكر في المدرجات المخصصة لجماهير النصر، من الدخول لملعب الأول بارك.

وكان مجلس جمهور النصر، قد ألزم كافة المشجعين المتوافدين على المدرجات المخصصة للأصفر، بعدم ارتداء قمصان المنافس، وهو الأمر الذي دفع المشجع النصراوي فهد الشلاحي، لمطالبة إحدى المشجعات بارتداء قميص النصر بدلًا من الهلال، في مباراة الخليج بكأس خادم الحرمين الشريفين.

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وحسم الهلال لقب دوري روشن السعودي، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، بعد تزعم الصدارة برصيد 89 نقطة من 31 مباراة، ليبتعد بفارق 12 نقطة عن النصر الوصيف، قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.

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