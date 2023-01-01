لن تصدق .. لاهوز أهدر 19 دقيقة في شوط بديربي برشلونة!

لاهوز يثير الجدل بتحكيمه مباراة برشلونة وإسبانيول

أثار الحكم الإسباني ماتيو لاهوز الجدل أثناء تحكيمه الديربي الإسباني بين برشلونة وإسبانيول في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني

انتهت مباراة برشلونة وإسبانيول بالدوري الإسباني بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

لاهوز تعرض للعديد من الانتقادات عقب المباراة بسبب البطاقات الملونة التي أشهرها في الديربي والتي وصلت إلى 16 بطاقة.

صحيفة "سبورت" ذكرت أنّه بجانب أزمة البطاقات الملونة، فإنّ لاهوز تسبب في إهدار العديد من الوقت في الشوط الثاني، ورغم احتسابه 9 دقائق وقت بدل من الضائع وأضاف بعدها دقيقة ونصف إضافية، لكن هذا لم يكفي.

وأُهدر من الوقت الأصلي للمباراة 19 دقيقة و20 ثانية، وذلك بسبب قرارات لاهوز باحتسابه 14 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوين، وأيضًا العودة لحكم الفيديو المساعد، تسبب في خسارة العديد من الدقائق.

أُلقي كل اللوم على الحكم الإسباني بسبب احتسابه العديد من الأخطاء لكلا الفريقين وإهدار الكثير من الدقائق، وجعل المباراة أكثر حدة وإثارة، والتي كانت أبعد عن ذلك.

الجدير بالذكر، أنّ برشلونة لا يزال في المركز الأول بالدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بينما إسبانيول يظل في المركز ال16 برصيد 13 نقطة.