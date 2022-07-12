لن تصدق.. وصول المغرب لربع النهائي جعل أحد المراهنين "مليونيرًا"!

رهان تاريخي على المغرب في كأس العالم

تأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 جعل أحد المراهنين "مليونيرًا" بعدما راهن على وصول أسود الأطلس إلى هذه المرحلة من المونديال.

الفريق الإفريقي استطاع أن يحقق إنجازًا تاريخيًا بالتواجد في الدور ربع النهائي بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح في دور الـ 16.

ونشر موقع "بليتشر ريبورت" تغريدة على موقع تويتر توضح رهان أحد الأشخاص على منتخب المغرب للوصول للدور ربع النهائي.

حيث راهن بحوالي 90 ألف دولار، ومع تأهل أسود الأطلس لربع نهائي المونديال، حصل المراهن على مليون و90 ألف دولار.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي سيلعب ضد البرتغال يوم السبت المقبل، والفائز سيواجه المنتصر من مواجهة إنجلترا وفرنسا.