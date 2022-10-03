لن تصدق قيمة الصفقة .. مانشستر سيتي اشترى هالاند بثمن بخس!

فابريتسيو رومانو يكشف الثمن الحقيقي وراء صفقة انتقال هالاند إلى السيتي

كشف فابريتسيو رومانو الصحفي الخبير في سوق الانتقالات عبر فيديو على منصة "اليوتيوب" العديد من كواليس انتقال إرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي من بوروسيا دورتموند في الصيف وثمن الصفقة الحقيقي.

وأكد رومانو خلال حديثه أن بايرن ميونخ كان يضغط للتعاقد مع اللاعب النرويجي الدولي، وكذلك ريال مدريد الذي كان مشتتًا بين صفقة كيليان مبابي وهالاند كما كشف اللاعب ووالده تلك التفاصيل في حوار سابق.

ونظرًا للأسعار الأخيرة في سوق انتقالات اللاعبين فإن السعر الذي دفعه السيتي لضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، يعد بخسًا للغاية حيث يقدر موقع "ترانسفير ماركت" قيمة هالاند ب150 مليون يورو.

هالاند مقابل 60 مليون يورو فقط!

خبير انتقالات الإيطالي قال: "مانشستر سيتي دفع 60 مليون يورو فقط قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند، وليس 80 أو 75 مليونًا".

وأضاف: " بالتأكيد كانت هناك عمولة أيضًا في الصفقة، لكن من العدل قول إن هذا أمر طبيعي بالنسبة للصفقات الكبرى".

وواصل الصحفي الإيطالي: "هالاند يحصل على ما يقرب من 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مثل زميله كيفين دي بروين".

واختتم: "لا اعتقد أنه هناك شيء يمكن قوله في هذه الصفقة إلا تهنئة مانشستر سيتي واللاعب على واحد من أفضل الصفقات في آخر 20 عامًا".

يذكر أن هالاند سجل 17 هدفًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة حتى الآن مع مانشستر سيتي في 11 مباراة بجميع المسابقات.