لن تصدق .. بايرن ميونخ لم يدفع شيئًا لمانشستر سيتي مقابل إعارة كانسيلو!

جواو كانسيلو رحل لبطل البوندسليجا مجانًا!

انتقل اللاعب البرتغالي، جواو كانسيلو، إلى بايرن ميونخ من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة مجانًا.

في يناير الماضي، أعلن النادي الألماني، بايرن ميونخ، في الساعات الأخيرة من الميركاتو، انضمام اللاعب جواو كانسليو، إلى صفوفه في صفقة إعارة مع أحقية الشراء بقيمة 61 مليون جنيه إسترليني.

لكن المدير الرياضي لبايرن ميونخ صالح حميديتش، صرح لصحيفة بيلد، أن النادي الألماني لم يدفع أي شي مقابل انتقال البرتغالي من مانشستر سيتي.

وقال حميديتش ردًا على انتقادات اعتبار الصفقة مكلفة:" اللاعب انضم دون أن ندفع أي رسوم، لفترة اعارته، نحن نلعب بشكل واضح، الشيء الأكثر أهمية هو أن جواو يشعر بالراحة في ميونخ".

وأضاف:" لكننا أخبرناه بوضوح أيضًا، أن المبلغ المطلوب دفعه في خيار أحقية الشراء يصعب تقديمه في السنوات القليلة المقبلة".

جدير بالذكر أنه كان خلاف بين مدرب السيتزنس بيب جواديولا، والبرتغالي كانسيلو، مما دفع الأخير للخروج في يناير.