"لن تشاهدوا البطولة في التلفاز" .. قرارات تاريخية قبل كأس العالم للأندية 2025 ومكافآت الهلال "مجهولة"!

مفاجآت جديدة حول كأس العالم للأندية 2025.. والهلال يمثل آسيا

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لتقديم الكثير من المفاجآت حول نسخة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة، والتي تشهد مشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ومن المقرر أن يشهد النظام الجديد للمونديال، إقامة البطولة كل 4 سنوات، على أن تقام النسخة الأولى بشكلها الحديث في الفترة من 15 يونيو 2025، وحتى 13 يوليو من العام ذاته.

وذكر مصدر داخل الفيفا، لصحيفة "ذا أتلتيك"، أن قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، ستقام خلال شهر ديسمبر المقبل، ومن المنتظر أن تقام مباريات البطولة، في الساحل الشرقي من الولايات المتحدة.

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وأوضح المصدر أن شركة Apple تقترب من الفوز بحقوق بث مباريات كأس العالم للأندية 2025، مقابل 800 مليون باوند، ولن تُباع حقوق البطولة لأي قنوات تليفزيونية، فيما أكد أن الاتحاد الدولي رفض الكشف عن مكافآت الأندية المشاركة في البطولة، رغم المصادر التي تؤكد أن مبالغ المشاركة قد تبلغ 100 مليون يورو للأندية الكبرى المشاركة.

وتتفاوض رابطة الأندية الأوروبية، والأندية الأوروبية الكبرى، مع الاتحاد الدولي، بشكل جدّي، حول كيفية تقاسم الإيرادات، حيث تفيد أكبر أندية (اليويفا)، بأنها ستكون المحرك لمبيعات التذاكر والجاذب الأكبر للعيون، ولذلك فهي تستحق شريحة كبرى من الكعكة، ويرجح أن يتأهل أكبر الأندية الأوروبية إلى المراحل الأخيرة، ولذلك فهي تستحق جوائز مالية أكبر.

ومن المقرر أن يشارك الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بوصفه بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021، ليمثل القارة الآسيوية، برفقة أوراوا ريد دياموندز الياباني والعين الإماراتي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.