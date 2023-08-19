"لن ترى شيئًا أفضل" .. مبابي يوجه رسالة مؤثرة لريكو بعد مغادرته للمستشفى

بعد غيبوبة استمرت لمدة 82 يومًا .. سيرجيو ريكو يُغادر المستشفى

تصدر سيرجيو ريكو حارس عرين باريس سان جيرمان عناوين الصحف بعد أن غادر المستشفى بعد دخوله في غيبوبة استمرت لمدة 82 يومًا.

الحارس البالغ من العمر 29 عامًا تعرض لحادث أليم، حيث سقط من على حصانه أثناء قضاء إجازته في إشبيلية.

وقال ريكو في تصريحات عقب الخروج من المستشفى: "أشعر أنني بحالة جيدة بشكل عام، يجب أن نبقى هادئين لفترة أطول وأن نواصل التعافي في المنزل".

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كما عبر الحارس الإسباني عن شكره لرسائل الدعم التي تلقاها قائلًا: "أردت أن أعبر عن شكري لاحترامكم عائلتي، وخاصة زوجتي، حيث كان كل من باريس سان جيرمان وإشبيلية وزملائي ولاعبي الفريق يرسلون لي رسائل دعم، شكرًا لكل الأشخاص الذين استغرقوا دقيقة من وقتهم، كل هذا الدعم مُقدر وخاصة في مثل هذا الوقت".

ومن جانبه، وجه كيليان مبابي زميله في باريس سان جيرمان كلمات مؤثرة مصحوبة بصورة للحارس رفقة زوجته عند مغادرتهما للمستشفى عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" قائلًا: "صورة اليوم، لن ترى شيئًا أفضل من هذا، سعيد جدًا برؤيتك بهذه الحالة أخي".

كما وجه ريال بيتيس رسالة للحارس عبر حسابه على "تويتر" جاء فيها: "لا يمكن أن نكون أكثر سعادة بهذا الخبر اليوم، سعيدون لرؤية هذه الصورة".