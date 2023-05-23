لن تدعمه فقط في المحاكمة .. زوجة داني ألفيش السابقة تحاول إنقاذه ماليًا!

زوجة داني ألفيش السابقة تحاول التدخل لإنقاذه ماليًا..

يعيش البرازيلي داني ألفيش أسطورة نادي برشلونة حالة من العذاب منذ اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة في إحدى الملاهي الليلية بمدينة برشلونة في يوم 30 ديسمبر 2022، لكن يبدو أن ذلك قد يتغير.

ألفيش، محبوس احتياطيًا منذ عدة أشهر في أحد سجون برشلونة، حيث تتم إجراءات جلسات الاستماع والمحاكمة منذ ذلك الوقت.

موقع "el futbolero" المكسيكي كشف أن ألفيش يواجه مصاعب اقتصادية جمة، بعدما خسر خمسة ملايين يورو منذ حبسه.

لكن الموقع كشف أيضًا أن دينورا سانتانا زوجة ألفيش السابقة عادت من أجل مساعدته على تخطي هذا الوضع الاقتصادي الصعب للغاية.

سانتانا تلعب دورًا أساسيًا في الدفاع عن ألفيش، حيث أكدت أنه في حالة إطلاق سراحه بشكل مشروط لن يفر من أجل أطفاله الذين تم تسجيلهم بالفعل في مدرسة بمدينة برشلونة.

ألفيش، التي تقدر ثروته بحوالي 55 مليون يورو، يعاني اقتصاديًا في الوقت الحالي من خسائر متلاحقة في شركاته المتعددة، لكن سانتانا قررت التدخل لمحاولة منع هذا النزيف السريع، لمساعدة أطفالها في المقام الأول.