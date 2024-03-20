"لن أهرب".. محكمة برشلونة تستجيب لطلب ألفيش وتطلق سراحه!

طلب البرازيلي للقضاء في برشلونة..

تم استجواب البرازيلي داني ألفيش مرة أخرى أمام المحكمة ضمن إجراءات الاستئتاف المقدم على حكم حبسه أربع سنوات ونصف إثر اتهامات الاعتداء الجنسي على فتاة في ملهى ليلي ببرشلونة.

ألفيش عاد ليؤكد مطالبته بإخلاء سبيله ولو على ذمة القضية، مشددًا أنه سيظل تحت تصرف العدالة حتى نهاية المطاف.

وأفادت صحيفة "الباييس" الإسبانية بأن ألفيش طالب العدالة بإخلاء سبيله قائلًا: "أؤمن بالعدالة، لن أهرب وسأكون تحت تصرف العدالة حتى النهاية".

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وأفادت صحيفة "سبورت" بأن المحكمة الإسبانية قررت بالفعل إطلاق سراح داني ألفيش شرطيًا على ذمة القضية مع دفع غرامة مالية تقدر بمليون يورو.

وسيتعين على ألفيش البقاء في إسبانيا وعدم السفر حال أراد المثول بشكل أسبوعي أمام المحكمة ومزاولة حياته داخل القطر الإسباني بحرية، على أن يبقى على ذمة القضية بكل تأكيد.

وكان قد عوقب ألفيش بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف بجانب غرامة مالية قدرها 150 ألف يورو يتم دفعها للضحية كتعويض على الأضرار التي لحقت بها.

يُشار إلى أن ألفيش قضى بالفعل 13 شهرًا من عقوبته، ويحق له بعض إجراءات التقاضي مثل الاستئناف على الحكم بعد ان تم رفض الطعن الأولي.