"لن أنسى تجربتي مع الاتحاد أبدًا" .. فهد الأنصاري يعتزل كرة القدم

النجم الكويتي خاض مسيرة ممتازة في الدوري السعودي

أعلن الكويتي فهد الأنصاري اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة استمرت لما يقرب الـ16 عامًا لعب خلالها لأندية القادسية الكويتي والاتحاد والفيصلي السعوديين والوكرة القطري.

صاحب الـ35 عامًا تخرج من قطاع الشباب في القادسية وصعد للفريق الأول عام 2006 ولعب معه 10 سنوات قبل أن يُقرر مغادرة الكويت للاحتراف في الدوري السعودي.

كيف كانت مسيرة الأنصاري في كرة القدم؟

لعب الأنصاري مع الاتحاد معارًا موسمي 2016-2017 و2017-2018 في الدوري السعودي، وقد قدم أداءً مميزًا جعل له مكانة مميزة عند جماهير العميد.

النجم الكويتي لعب 56 مباراة مع الفريق الجداوي في جميع البطولات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 6، وقد غادر الفريق بعد انتهاء إعارته صيف 2018 لكنه لم يخرج من السعودية حيث انضم للفيصلي بالإعارة لموسم واحد.

وخاض الأنصاري تجربة إعارة ثالثة خارج الكويت كانت مع العربي القطري تلك المرة واستمرت من يناير 2021 حتى يوليو من نفس العام.

SHAHID

الأنصاري، الذي لعب 88 مباراة مع منتخب الكويت سجل بها 3 أهداف، تُوج بالعديد من الألقاب خلال مسيرته الكروية وأبرزها كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين مع الاتحاد والدوري الكويتي 5 مرات مع القادسية.

الأنصاري: لن أنسى موسمي مع الاتحاد أبدًا

لاعب الوسط أعلن اليوم الجمعة اعتزاله اللعب تمامًا وقد وصف تلك اللحظة بالأصعب في حياته، وقد توجه بالشكر لجميع الأندية التي لعب لها واعتذر لتلك التي رفض التجاوب مع عروضها، وأبدى فخره واعتزازه بتمثيل المنتخب الأزرق.

وتحدث الأنصاري في تغريدة منفصله عن تجربته مع الاتحاد، إذ قال موجهًا رسالته لجمهور العميد "من باب "أنزلوا النّاس منازلهم" أنزلتكم قلبي وامتناني وخالص شكري للموسمين الذي لن أنساهم ما حييت".

ونشر اللاعب كذلك صورة له بقميص الفيصلي، ثم كتب عن القادسية في تغريدة ثالثة "نادي القادسية هو بيتي وسأظل داعمًا للأصفر في كل وقت .. كل الشكر لهذا الصرح الكبير على كل ما قدمه لي وكل الشكر لجميع مجالس الإدارات التي مرّت علي طوال مسيرتي".

SHAHID