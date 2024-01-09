"لن أنتقل إلى دوري روشن مهما كانت الإغراءات" .. نجم ريال مدريد يحبط السعودية

نجم عالمي جديد يكشف موقفه من الانتقال إلى الملاعب السعودية

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رد أحد نجوم العملاق الإسباني ريال مدريد، على إمكانية "انتقاله" إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة.

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دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأفضل نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وفي هذا السياق.. أعلن فيدريكو فالفيردي، متوسط ميدان نادي ريال مدريد، رفضه فكرة اللعب في الدوري السعودي نهائيًا، مهما كان الراتب الذي من الممكن أن يتحصل عليه.





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وقال فالفيردي في تصريحات نقلها الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أنا في أفضل نادي في العالم.. 10 أو 20 أو 30 مليون يورو، لن يغيروا قراري".



وشدد النجم الأوروجوياني، مساء اليوم الثلاثاء، على أنه وعائلته سعداء بحياتهم في مدريد؛ لذلك لا توجد أي فرصة لـ"الانتقال" إلى المملكة العربية السعودية.



فالفيردي البالغ من العمر 25 سنة، انضم إلى الفئات السنية لنادي ريال مدريد في صيف 2016، قادمًا من بينارول الأوروجوياني، قبل الصعود إلى الفريق الأول بعدها بعامين؛ مسجلًا منذ ذلك الوقت 19 هدفًا وصانعًا 18 آخرين، خلال 230 مباراة رسمية.





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