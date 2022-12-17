"لن أكون مثل رونالدو، لقد أصبح حبيس دكة البدلاء"

نجم الفروسية تعلم من درس رونالدو

ادعى نجم رياضة سباق الخيل فرانكي ديتوري البالغ من العمر 52 عامًا، أنه سيتقاعد في نهاية عام 2023، إذ لا يتمنى أن يحدث له ما حدث مع لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واحتل الإيطالي المشهد منذ عام 1987، حيث فاز بسباقه الأول في إنجلترا عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا، وحقق أكثر من 3000 انتصار على مدار مسيرته المهنية، وهو إنجاز وصل إليه في عام 2017.

لكن يرى أنه قد حان الوقت لوضع النهاية لمسيرته وهو في حالة جيدة، لكي لا يحدث معه ما حدث مع مهاجم البرتغال كريستيانو رونالدو في آخر أيامه مع مانشستر يونايتد وأيضًا الفريق الوطني.

وقال فرانكي في اجتماع كأس "Breeders": "إنه قرار صعب للغاية لأن قلبي يريد الاستمرار في المشاركة، لكن كان علي استخدام عقلي وقد بلغت 52 عامًا للتو، وفي العام المقبل سأكون 53 عامًا".

وأوضح: "انظر إلى رونالدو، ذات يوم كان يلعب ثم يتواجد على مقاعد البدلاء في اليوم التالي، لا أريد أن ينتهي بي الأمر هكذا حيث أجد صعوبة في ركوب السباقات الكبيرة، في الوقت الحالي لا يزال لدي خيول جيدة لأركبها وأريد أن أنهي الأمر بهذا الشكل".

جدير بالذكر أن النجم البرتغالي حتى الآن لا يتواجد ضمن صفوف أي فريق بعد فسخ تعاقده مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.