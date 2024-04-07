“لن أغسل يدي” .. نجم يوفنتوس عن السلام على ليونيل ميسي!

تصرف غير متوقع من نجم يوفنتوس بعد مقابلة ميسي...

كشف ماتياس سولي، لاعب يوفنتوس عن رد فعله، بعد مقابلة ليونيل ميسي أسطورة المنتخب الأرجنتيني، وكذلك كريستيانو رونالدو، الأسطورة البرتغالية، ولاعب يوفنتوس الأسبق.

وانضم سولي صاحب الـ 20 عامًا، إلى قائمة منتخب الأرجنتين في إحدى التوقفات الدولية، وشاهد ليونيل ميسي، واعترف اللاعب الشاب أنه حينها كان يتصرف كمشجع وليس لاعب كرة قدم.

وقال سولي في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN": "لقد وصلت إلى البعثة متأخرًا، وعندما دخلت الغرفة التي كنا فيها خرج ميسي ليلقي التحية، قلت إنني لن أغسل يدي بعد الآن، لم أتحدث معه كثيرًا ولكن الجميع يرى أنه شخص جيد وعظيم".

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ويتواجد سولي، مع يوفنتوس منذ عام 2020، وتشارك مع كريستيانو رونالدو التدريبات واللعب لمدة موسم، وقال اللاعب الشاب عن تلك الفترة: "لقد فوجئت بمدى جودة شخصيته، لم أكن أعرفه سمعت ما قيل عنه إنه عبقري".

وأضاف: "أتذكر في أحدر المرات ذهبنا لتناول الطعام وجلس بجواري، ولكني لم أتحدث معه على الإطلاق، وبعدما غادر الجميع استمر هو في التحدث معي وإخباري عن شكل مدينة مدريد والسيارات التي كان يمتلكها".