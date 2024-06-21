"لن أعود للمدرسة" .. تعهد مجنون من لامين يامال في يورو 2024

جناح برشلونة يعتبر من أبرز نجوم البطولة

تعهد الجناح الإسباني الشاب لامين يامال، بعدم العودة إلى المدرسة مرة أخرى، لو نجحت بلاده في التأهل إلى نهائي بطولة يورو 2024.

نجم برشلونة يعتبر أحد أهم المواهب في المسابقة المقامة بألمانيا حتى الآن، وساهم في فوز إسبانيا على إيطاليا بهدف دون رد، أمس، الجمعة، ليخرج بعدها بتصريح مثير لشبكة "Cope".

وقال يامال:"كم ساعة أدرس في اليوم؟ حسنًا، بما أننا لدينا الكثير من وقت الفراغ فالأمر ليس محددًا، اليوم قمت بالمذاكرة لمدة ساعتين على الأقل عندما كنت في غرفتي ولم يكن هناك أي شيء آخر لأفعله".

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وأضاف:"آخذ الأيباد وأقوم ببعض الواجبات الدراسية، وعندما يتصل بي نيكو أو فيرمين للعب البلاي ستيشن أذهب معهما، هل يجب علي الذهاب للامتحانات؟ لا، يمكنني فعل كل شيء عبر الأيباد، أرى كل شيء يرسلونه لي وأقوم بطباعته".

وتابع:"بالنسبة لدرجاتي، يمكنهم إرسالها لي عبر الإنترنت، الأمر يعتمد على ذهابنا بعيدًا في اليورو، أتمنى حدوث ذلك حتى لا أعود للفصل مرة أخرى، لأننا لو تأهلنا للنهائي لن أذهب إلى المدرسة، سأتجه فورًا لقضاء إجازتي الصيفية".

جدير بالذكر أن يامال سبق أن صرح قبل البطولة، عن قيامه بإحضار واجباته الدراسية في اليورو، وهي واقعة فريدة من نوعها ينفرد بها صاحب الـ16 سنة.