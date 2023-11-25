"لن أركض مثل جاكسون" .. بوتشيتينو يختار عقوبة لنفسه على الإيقاف ضد نيوكاسل!

مدرب البلوز يقضي عقوبة الإيقاف بسبب اعتراضه على الحكام

كشف ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي، عن وجود قاعدة واحدة بالفريق لو قام أي لاعب أو هو بنفسه بأي تصرف يخالف القانون.

نيكولاس جاكسون مهاجم البلوز سبق أن اعترف الأسبوع الماضي، بقيام بوتشيتينو بإجباره على الركض في جلسات إضافية كعقوبة على إيقافه بعد تلقيه 5 بطاقات صفراء، ولكن كيف يتصرف الأرجنتيني بعد تلقيه عقوبة الإيقاف أمام نيوكاسل لاعتراضه على الحكام في مباريات الفريق ضد بيرنلي وبرايتون ومانشستر سيتي؟

بوتشيتينو قال في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل":"جاكسون كان بحاجة للركض، ولكن بالنسبة لي سأدفع ثمن العشاء لأنني موقوف الآن، لا أستطيع الركض لذلك الأفضل هو دفع الأموال".

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وأضاف:"سأقوم بدعوة اللاعبين والموظفين بالفريق لحفل شواء وسأدفع الكثير من الأموال بسبب هذه العقوبة".

ويحتل تشيلسي المركز العاشر بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة بعد 12 مباراة بالمسابقة، بفارق شاسع عن مانشستر سيتي المتصدر بـ28 نقطة.