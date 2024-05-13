"لن أرد عليك يا الزلال" .. فلاته يدخل في نقاش حاد ويكشف خطة الاتحاد في رحيل 4 لاعبين!

مفاجأة جديدة في أروقة نادي الاتحاد..

SHAHID

دخل الناقدان الرياضيان عبد الله فلاته وعبد العزيز الزلال، في نقاش حاد، بسبب حوار الأخير حول انتقاد إدارة الاتحاد، والحديث حول صفقات الصيف والتحكيم والقيمة السوقية، كما كشف فلاته عن مفاجأة حول نية العميد في الاستغناء عن 4 لاعبين في الميركاتو الصيفي الماضي.

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واندلع النقاش الحاد بين الطرفين، أثناء حديث الزلال عن إنجاز الهلال التاريخي هذا الموسم، بعد الفوز بثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي، وتحقيق رقم قياسي بـ34 انتصارًا متتاليًا لأول مرة في تاريخ كرة القدم.

وقال الزلال، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، "فهد المفرج صمام أمان للهلال، منذ سنوات وهو يعمل في صمت، ويفكر ويجتهد، ويعمل من الآن على المعسكر القادم للفريق، ودومًا ما تحمله الجماهير المسؤولية حال هبوط مستوى أي لاعب أجنبي، وأقول إن اختيارات الإدارة الهلالية تعطي درسًا للجميع في اختيارات الصفقات الأجنبية".

واستدرك "أما عن الاتحاد، فقد حان وقت إلقاء اللوم على نشاط الإدارة، من أحضر كادش والفرحان والمعيوف، وجدد لحجازي ورومارينيو، الاتحاد يحتاج لمكاشفة، ولو استمروا على لوم التحكيم والقيمة السوقية، فلن يحققوا أكثر من الـ8 ألقاب دوري، أما الهلال، فإن الإدارة تسير وفق فكر مؤسساتي، ولازلتُ متأملًا في إقامة النصر لممر شرفي لهم في مباراة الديربي، ولا أستبعد هذا الأمر من جويدو فينجا (الرئيس التنفيذي للنصر)، في إقامة الممر، ويجب أن ننظر إلى برشلونة الذي قدم التهنئة لريال مدريد على الفوز بالدوري الإسباني".

ورد عبد الله فلاته، برسالة إلى الزلال، قائلًا "ما هي مصلحتك في الهجوم على الاتحاد؟ الهلال بطل"، كما كشف فلاته عن مفاجأة حول خطة العميد في الميركاتو الصيفي الماضي، بقوله "الاتحاد كان متفقًا مع نادٍ عاصمي، على انتداب 4 لاعبين، منهم عبد الرزاق حمد الله ورومارينيو وكورنادو، تجهيزًا لضم صفقات عالمية في الصيف، ولولا إخبار أنمار الحائلي بأن ميزانية التعاقدات أغلقت، لتمت الصفقة، رئيس النادي طرح الموضوع بكل شفافية".

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وقال الزلال "الاتحاد ذهب لكأس العالم التي أقيمت هنا، ولم يحقق شيئًا، ولم تكن لديه أزمة، والهلال ذهب للمونديال في المغرب، بإيقاف في التعاقدات لفترتين، وحقق وصافة العالم"، ليرد فلاته عليه قائلًا "ما عندي استعداد أرد عليك!".

SHAHID