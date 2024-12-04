"لن أرحل".. مفاجأة ريال مدريد راؤول أسينسيو رفض عرضًا من سيتي جروب

تجديد في الطريق..

فاجأ راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد الشاب، مدربه كارلو أنشيلوتي وجماهير النادي الملكي، بعدما قدم مستوى مثاليًا خلال المباريات الأخيرة.

وانضم صاحب الـ21 عامًا للفريق الأول من كاستيا بعد الإصابات العديدة في خط دفاع ريال مدريد "إيدر ميليتاو ودافيد ألابا وداني كارباخال ولوكاس فاسكيز"، ليثبت كفاءته سريعًا كقلب دفاع مميز.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن "أسينسيو لا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد، حيث رفض في الصيف الماضي عرضًا من (سيتي جروب) بسبب رغبته في البقاء".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أنه "عرضت سيتي 6 ملايين يورو على ريال مدريد من أجل التعاقد مع اللاعب الشاب في الصيف الماضي، بهدف ضمه إلى جيرونا في الدوري الإسباني، لكنه رفض الرحيل".

وأضافت: "بدأ الموسم مع فريق كاستيا، على الرغم من أنه قام بجولة تحضيرية مع الفريق الأول في الولايات المتحدة وشاهد إمكانية القتال لتحقيق القفزة، حتى جاءت الفرصة واستغلها بشكل كبير".

وختمت: "لا يتعجل اللاعب في تسريع خطوات مستقبله، ينتهي عقده في صيف 2026 (بشرط جزائي قدره 50 مليون يورو)، ورغبته هي الاستقرار كلاعب في الفريق الأول، والنادي أخبر محيطه بأنهم سيجلسون في نهاية الموسم الجاري لتحسين وتمديد عقده".