“لن أتسامح”.. تير شتيجن يتوعد “أصحاب الأنباء الكاذبة”

تير شتيجن يتوعد الصحافة...

انتقد مارك تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، الأنباء الصحفية التي انتشرت قبل فترة وأعربت عن شكوك الحارس الألماني بشأن إدارة تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة قبل اقالته.

وكانت إدارة برشلونة، قد أعلنت صباح اليوم الجمعة بشكل رسمي إقالة تشافي، المدير الفني للفريق بعد نهاية الموسم الحالي، ووجهت له الشكر على فترته في النادي كلاعب ومدرب.

وكانت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، والتي انتشرت قبل فترة أفادت بأن تير شتيجن، ذهب إلى جوان لابورتا، رئيس النادي وعبر عن مخاوفه بشأن إدارة تشافي للفريق، ولكن خرج الحارس الألماني ورد على تلك الشائعات.

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وكتب تير شتيجن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "القصة التي انتشرت ضد قيمي الشخصية بشكل مباشر، ولن أتسامح مع أي شخص استخدم اسمي لخلق مشاعر سيئة بناء على معلومات كاذبة".

وتابع: "إذا أردت أن أقول شيء أو أبلغ عن أمر ما، سأكون بكل تأكيد مباشرًا جدًا مع الشخص".

جدير بالذكر أن مباراة تشافي الأخيرة مع برشلونة، ستكون مساء الأحد أمام إشبيلية، في ختام مباريات الدوري الإسباني، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.