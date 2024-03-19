"لن أتخلى عن أصدقائي".. نجم هولندا يتحدى كومان بدعم ألفيش و"مُهرب الكوكايين"!

تصريحات مثيرة للجدل من نجم برشلونة السابق

أصبحت العلاقة بين ممفيس ديباي نجم أتلتيكو مدريد، ورونالد كومان مدربه في منتخب هولندا، هي القصة الأكثر تداولًا في بلادهما الفترة الأخيرة.

ديباي أثار حالة من الجدل في هولندا، بعدما أعرب عن دعمه العلني لكوينسي بروميس زميله السابق في المنتخب ولاعب سبارتاك موسكو الروسي، رغم الحكم الصادر في حق الأخير بالسجن لمدة ست سنوات لتورطه في تهريب 1350 كيلوجرامًا من الكوكايين.

كومان خرج لانتقاد هذا الأمر ووصفه بالـ"غير مريح"، مؤكدًا أن نايجل دي يونج المدير الفني للاتحاد الهولندي تحدث مع ديباي بخصوص هذا التصرف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مهاجم أتلتيكو خرج لتوضيح القصة في تصريحات للصحفيين قائلًا:"لن أخيب أصدقائي وعائلتي أبدًا، وهذا لا يعني أنني أتفق مع كل ما يفعلونه، لكنني لن أتركهم جانبًا".

وبرر قيامه بنشر بعض الصور بصحبة بروميس الصيف الماضي مضيفًا:"نحن كلاعبين نصنع الكثير من المحتوى وننشر كل الأشياء على شبكات التواصل الاجتماعي، لم يكن المقصود استفزاز أي شخص، كنا ببساطة في إجازة في دبي وبول بوجبا كان في الصورة أيضًا".

وأما عن الحكم الصادر ضد بروميس قال ديباي:"سأحتفظ برأيي لنفسي، يجب أن يدرك الناس قدومي من خلفية صعبة للغاية، أخي أيضًا كان في السجن لمدة عشر سنوات ولم يسألوني أبدًا عن ذلك، نعم بروميس وكذلك بنجامين ميندي وداني ألفيش متورطين في قضايا جنائية، ولكن هذا لا يعني أنهم لم يصبحوا أصدقائي".

وأنهى حديثه:"لا أعرف كوينسي كما يصفونه، وهذا لا يعني أنني أقول إن أصدقائي لا يخطئون وأنني أدعم كل ما يقومون به".

وأخيرًا كشف ديباي عن وجود محادثات بينه ونايجل دي يونج، مفضلًا عدم الحديث عن تفاصيلها، كما نفى وجود أي مشكلة مع مدربه رونالد كومان، قبل الوديتين المقبلتين أمام ألمانيا وأسكتلندا في التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.