"لن أتحدث" .. أنشيلوتي يرد على مطالبته بتخفيض راتبه لضم مبابي!

أنشيلوتي يرفض الحديث عن كيليان مبابي

لاتزال قضية كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان تسيطر على المؤتمرات الصحفية لكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مديد، حتى وصل الأمر لسؤال المدرب الإيطالي عن التضحية براتبه من أجل التعاقد مع اللاعب الفرنسي.

ريال مدريد يعانى من مشكله هجومية بسبب رحيل كريم بنزيما إلى الاتحاد مع تعويضه بخوسيلو الذي لم يقدم شيء مع الفريق حتى الآن.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد القادمة سئل أحد الصحفيين هل ستكون مستعدًا لتخفيض راتبك لرؤية مبابي في القميص الأبيض يومًا ما؟ ليجيب الإيطالي المخضرم: "لا أرى أي معنى لهذا لا أتحدث عن مبابي، لأنه لاعب في باريس سان جيرمان ونحن نحترم جميع اللاعبين الذين خارج النادي".

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وأضاف: "ما يمكنني قوله، بصفتي مشجعًا لفريقي، هو أنني أعيش مسألة ضم مبابي بحماس كبير في كل صيف لأن الجميع لديهم الآمال في أنه سيكون عامًا رائعًا حدث ذلك مرارًا وتكرارًا وآمل أن يحدث مرة أخرى في هذا العام".

ريال مدريد يستعد لمواجهة خيتافي غدًا السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.