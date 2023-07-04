فيديو | لنرى كيف ستتطور لهجته! .. ستيفن جيرارد يتحدث باللغة العربية في رسالة إلى الاتفاق

المدرب الإنجليزي يوجه رسالة للنواخذة

من أول ليلة للإعلان عن انضمامه لنادي الاتفاق السعودي، قرر المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد توجيه رسالة باللغة العربية لجماهير ناديه، لكن بالطبع ليس بلهجة صحيحة 100%.

النادي السعودي أعلن أمس الإثنين، توقيعه عقد مع الإنجليزي لقيادة النواخذة في الموسم المقبل، وبعقد يمتد لعام 2025م.

ونشر الحساب الرسمي للاتفاق، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لجيرارد متحدثًا العربية، إذ قال خلاله: "مرحبًا، أنا ستيفن جيرارد، أنا اتفاقي، أراكم قريبًا".

يذكر أن الإنجليزي افتتح مسيرته التدريبية خارج ليفربول – النادي الذي اعتزل بقميصه – بقيادة رينجرز الاسكتلندي، والذي قاده لثلاث سنوات، بدايةً من صيف 2018م، قبل أن يقود أستون فيلا في نوفمبر 2021م.

أما الاتفاق فقد اختتم الموسم الماضي من دوري روشن السعودي محتلًا المركز السابع في جدول الترتيب، حاصدًا 37 نقطة فقط من 30 مباراة.