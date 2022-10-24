لم ينم لمدة 48 ساعة وفاز على توتنهام .. جيمارايش يكشف معاناته بسبب مولوده الجديد!

كشف اللاعب البرازيلي برونو جيمارايش عن عدم نومه لمدة 48 ساعة قبل مواجهة توتنهام بسبب وضع زوجته لمولوده الأول ماتيو.
جاء هذا في تصريحات نقلتها "ديلي ميل"، وقال جيمارايش: "يا لها من أيام مذهلة بالنسبة لي، لقد أصبحت أب لأول مرة، ذلك الأمر مذهل، لم أنم منذ 48 ساعة".
وأضاف: "أحب التواجد مع فريقي، كان من الممكن أن أبقى في منزلي لكن هذا كان قراري، أردت التواجد هنا، أشعر أنني مدين لهذا الفريق".
وأردف: "لقد كانت فترة صعبة لكنها أفضل أيام حياتي، أنا عاجز عن الكلمات، ذلك الفوز من أجل مولودي ماتيو".
جدير بالذكر أن نيوكاسل كان قد فاز بهدفين مقابل هدف وحيد على توتنهام ولعب جيمارايش بشكل أساسي ولمدة 89 دقيقة.
من سيفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم؟
شكرًا للتصويت.
سيتم مشاركة النتائج قريبًا.
من سيفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم؟
اختيارات المحررين
- النني والنصر .. رحلة إعادة الثقة على خطى حجازي
- جول إنسايدر | مهبط للطائرات وملعب جولف .. منزل جريليش الأكبر من ملعب مانشستر سيتي!
- برشلونة وبيلباو .. الجرأة على التجربة تقود تشافي للنجاح
- من طلب المساعدة وآخر قد انتحر.. رونالدو ولاعبون عانوا من الاكتئاب والأزمات النفسية
- خلافة ميسي ومبابي في مهب الرياح .. جواو فيليكس والهروب من نار سيميوني