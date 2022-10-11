لم ينته كل شيء بعد .. برشلونة مازال قادرًا على الربح من جريزمان

جريزمان أتم انتقاله رسميًا ونهائيًا لأتلتيكو مدريد

لم يُغلق ملف "أنطوان جريزمان" في مكاتب برشلونة الإدارية بعد، وذلك رغم الإعلان رسميًا عن بيعه نهائيًا لنادي أتلتيكو مدريد يوم أمس الإثنين.

النادي الإسباني واجه خبثًا رياضيًا واقتصاديًا كبيرًا من النادي العاصمي في صفقة إعارة اللاعب الفرنسي والتي تمت في أغسطس 2021 وكانت لمدة موسمين مع أحقية الشراء مقابل 40 مليون يورو.

ماذا حدث في صفقة إعارة جريزمان من برشلونة لأتلتيكو مدريد؟

صفقة الإعارة تلك تضمنت بندًا يُجبر أتلتيكو على شراء اللاعب نهائيًا مقابل 40 مليون يورو حال مشاركته في 50% من المباريات لمدة 60 دقيقة أو أكثر خلال الموسم الثاني للإعارة.

المدرب دييجو سيميوني ولتجنب تنفيذ ذلك البند كان يُشرك جريزمان بعد مرور ساعة من اللعب في أي مباراة، وهو ما دعا البارسا للتهديد بالتوجه للقضاء قبل أن يخضع ويحل الأزمة وديًا بقبول بيع اللاعب نهائيًا مقابل 20 مليون يورو بجانب 4 ملايين متغيرات مرتبطة بتحقيق شروط محددة.

وتم الإعلان رسميًا أمس عن إتمام صفقة البيع بين الطرفين ووقع جريزمان عقدًا مع أتلتيكو مدريد حتى صيف 2026، وقد عبر اللاعب عن سعادته البالغة بذلك، بقوله "أنا سعيد لوجودي حيث أريد أن أكون"، وبتنازله عن جزء كبير من راتبه السنوي.

كيف يُمكن للبارسا الاستفادة من جريزمان مستقبلًا؟

صحيفة آس الإسبانية أوضحت أن أرباح برشلونة من بيع جريزمان قد تزداد في المستقبل، علمًا أن ذلك الربح لن يُعوض النادي أبدًا عن الخسارة الكبيرة، حيث كان قد ضم اللاعب مقابل 120 مليون يورو صيف 2019.

آس أفادت أن عقد الانتقال النهائي للاعب تضمن بندًا يسمح للنادي الكتالوني بالحصول على 20 مليون يورو إضافية حال تم بيع جريزمان من أتلتيكو مدريد بمبلغ 40 مليون يورو أو ما يزيد.

في تلك الحالة سيحصل النادي العاصمي على 20 مليون والـ20 الأخرى ستذهب للبارسا ليكون قد حصل بذلك على 40 مليون يورو هي قيمة الانتقال النهائي التي كان منصوص عليها في عقد الإعارة القديم.