لم يمارس الجنس بسببه .. مرض غريب يطارد إيكاردي ويُفسد حياته!

كواليس تظهر للمرة الأولى عن حياة الأرجنتيني

بين فضائح الخيانة والانفصال والعودة إلى واندا نارا، حياة ماورو إيكاردي غريبة للغاية، حتى عندما يٌصاب بمرض فهو ليس عاديًا.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت عن معاناة مهاجم جلطة سراي الحالي وإنتر وباريس السابق من مرض "osmophobia" أو رهاب الشم والخوف من الروائح الكريهة.

هذا الاضطراب شائع بدرجة كبيرة عند المرضى الذين يعانون من الصداع النصفي المزمن، ويحدث عن طريق رفض أي رائحة كريهة، وقد يصل الأمر أحيانًا لحدوث حساسية أكبر للروائح المنبعثة من معطرات الجو والعطور والمنظفات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحفية "بيا شو" كشفت عن قيام إيكاردي بمنح ثلاجة الآيس كريم الخاصة به لأحد الموظفين بمنزله بعدما شعر بروائح كريهة تخرج منها، لذلك قرر التخلي عنها وشراء ثلاجة جديدة.

وأشارت إلى حادثة جمعته بماريا يوجينيا عشيقته السابقة التي كانت في موعد غرامي معه بأحد الفنادق في باريس، لكنهما لم يتمكنا من ممارسة الجنس بسبب امتعاض إيكاردي من الروائح الكريهة في الغرفة.

يذكر أن المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 30 سنة نجح في تسجيل 17 هدفًا وصنع 6 في 27 مباراة مع جلطة سراي هذا الموسم.