"لم يكن شخصًا اجتماعيًا ولم تعد المجموعة تتقبله" .. زميل رونالدو السابق ينتقده!

الانتقادات تطارد كريستيانو رونالدو.

كشف النجم الروماني السابق ماريوس نيكولاي، شخصية كريستيانو رونالدو المنطوية حيث شارك غرفة تبديل الملابس مع النجم البرتغالي خلال فترة وجوده في سبورتينج لشبونة في موسم 2002/2003.

رونالدو تعرض لموجة انتقادات كبيرة بعد مونديال 2022 في قطر، حيث قدم عرضًا ضعيفًا خلال المونديال ونال نصيبه من زميله السابق في لشبونة.

وقال نيكولاي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم يكن شخصًا اجتماعيًا حاولنا دائمًا جعله يأتي إلى المائدة لتناول الطعام معنا، لكنه كان دائمًا في عالمه الخاص كان يذهب إلى صالة الألعاب الرياضية بمفرده في بعض الأحيان بعد التدريب، كنا جميعًا نخرج لتناول الطعام لكنه لم يأتي أبدًا".

وأضاف: "أعتقد أن المجموعة لم تعد تقبله بشكل جيد، بيبي هو الوحيد الذي يتوافق معه، لقد رأيت بعض الصور، لقد تجنبه برونو فيرنانديش قليلًا".

وأتم: "التصريحات التي أدلى بها في تلك المقابلة مع بيرس مورجان كانت حاسمة لرحيله عن مانشستر يونايتد، أعتقد أنه سيختار النصر أو الدوري الأمريكي، مما قرأته أعتقد أنه يريد أن يكرس نفسه للسينما وهوليوود".