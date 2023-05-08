لم يكرر "ذا سيمبسونز" .. فيرجسون من أسطورة مانشستر يونايتد إلى ملك التوقعات الفاشلة

المدرب المخضرم ليس كذلك فيما يتعلق بالتوقعات.

استعرض تقرير إنجليزي مجموعة من توقعات المدرب الكبير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد التي كان قد توقعها عند رحيله عن الفريق في 2013.

جاء هذا عبر صفحات "سبورتس بايبل"، حيث ركز الضوء على توقع فيرجسون أن يكون فريقه قادرًا على تحقيق الدوري لسنوات قادمة.

وكذلك على توقعه أن تخرج الأكاديمية المزيد من النجوم الذين يستطيعون المساعدة في ذلك، مع استمرار الأسماء الرنانة لفترة تسمح لهم بنقل ما يملكون من خبرات.

الموقع الشهير سلط الضوء على عدم فوز مانشستر يونايتد بأي لقب في الدوري الإنجليزي منذ رحيل فيرجسون، بالإضافة إلى ذلك تحدث عن الرحيل الفوري لنيمانيا فيديتش وريو فيرديناند وروبن فان بيرسي ولويس ناني، كذلك تحدث عن ندرة المواهب التي تخرج من أكاديمية النادي.

جدير بالذكر أن مانشستر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي وهناك مخاطرة في إمكانية مشاركته في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.