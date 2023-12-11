لم يقدر على الابتعاد عن ميلان .. إبراهيموفيتش يعود للروسونيري بحلة جديدة!

كلاكيت ثالث مرة إبراهيموفيتش يعود لميلان...

عاش زلاتان إبراهيموفيتش، مسيرة مميزة مع فريق ميلان الإيطالي، وبعد أقل من مرور عام على اعتزاله، قرر النجم السويدي العودة مرة أخرى إلى صفوف الروسونيري ولكن ليس كلاعب كرة قدم.

في شهر يونيو الماضي، قرر زلاتان اعتزال كرة القدم عن عمر يناهز الـ 41 عامًا، ولكنه عاد إلى صفوف ميلان مرة أخرى، كمستشار لمالك وإدارة الفريق الإيطالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" فإن الإدارة الجديدة لميلان، قررت التعاقد مع بعض من أعظم الرياضيين والشخصيات المؤثرة، في محاولة منها لتطوير أنشطتهم الاستثمارية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت شركة "ريد بيرد" قد اشترت نسبة 99% من أسهم ميلان في عام 2021، مقابل 1.2 مليار يورو، وساهمت بشكل كبير في تحسين الروسونيري، بعد معاناته في السنوات الماضية.

ونجح ميلان مع الإدارة الجديدة في تحقيق لقب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022، كما وصل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن ميلان، يستعد لمواجهة نيوكاسل، مساء الأربعاء القادم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في مباراة شعارها لا بديل عن الفوز للروسونيري إن أراد الوصول إلى دور الـ 16 من المسابقة.