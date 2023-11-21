لم يقتصر على اللاعبين .. رأس هرم ريال مدريد يدعم جافي بعد إصابته!

ريال مدريد أظهر الدعم الكامل لجافي بعد إصابته الخطيرة..

من المعروف أن هناك منافسة أبدية بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة، سواء داخل أو خارج الملعب، لكن كانت هناك لفتات لطيفة للغاية من جانب الفريق الملكي بعد إصابة جافي لاعب وسط "البلوجرانا" الخطيرة.

الإصابة التي تعرض لها جافي خلال مواجهة إسبانيا ضد جورجيا في تصفيات بطولة يورو 2024، أحدثت صدمة في كرة القدم الإسبانية، وتدفقت رسائل الدعم للاعب الشاب من كل مكان، بما في ذلك من المنافس الأزلي، ريال مدريد.

نجوم ريال مدريد لم يتأخروا في دعم زميلهم في منتخب إسبانيا، حيث كان خوسيلو مهاجم النادي الملكي من بين أوائل الذين قاموا بمواساة جافي داخل الملعب مباشرة بعد إصابته الخطيرة.

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وقد ظهر ذلك أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب داني كارباخال، ظهير ريال مدريد، عن دعمه لجافي عبر حسابه على منصة "إكس"، وكتب: "متنافسان وزملاء، ولكن فوق كل شيء بشر، سوف تعود قريبًا أقوى يا صديقي، كل التشجيع يا جافي".

لكن التمنيات بعودة جافي لم تقتصر فقط على لاعبي ريال مدريد، بل وصلت إلى أعلى مؤسسي في النادي الملكي.

ولدى ريال مدريد تقليد بإرسال رسالة موقعة من فلورنتينو بيريز رئيس النادي بنفسه، إلى جميع اللاعبين الذين يتعرضون لإصابات خطيرة، وهي لفتة بسيطة، لكنها تكون مفاجئة وسارة للاعبين المصابين.

ويعد جافي واحدًا من بين العديد من اللاعبين الذين تلقوا ذلك الدعم من ريال مدريد في مثل هذه المواقف الصعبة.