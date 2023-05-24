لم يفرح باللقب بل شمت في أحدهم! .. جمهور الأهلي ينتقم من منافسه بعد الصعود لدوري روشن

زهيرة عادل
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ثقافةالأهليدوري روشن السعوديدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالباطن

الانتقام سيد الموقف من كل من شمت في هبوط الأهلي لدوري يلو

هو وقت الانتقام بالنسبة لجمهور الأهلي السعودي بعد موسم شاق في دوري يلو للدرجة الأولى، إذ لم يعيروا أي اهتمام بتتويج الفريق باللقب.

الراقي حسم لقب دوري يلو رسميًا لصالحه أمس الثلاثاء، بعد الفوز أمام القادسية بهدف نظيف، وتعثر منافسه الأخدود أمام الساحل بالهزيمة 3-2، ضمن الجولة الـ33.

وبالتزامن مع هذا الحسم، كان هناك حسم آخر في دوري روشن، إذ هبط الباطن رسميًا بالهزيمة أمام الاتحاد بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ28.

وانهالت الصفحات الجماهيرية للأهلي بالشماتة على الباطن، تحت شعار "تعجبني الأيام حين تدور"، انتقامًا لما فعله الأخير في فريقهم في الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الباطن الموسم الماضي، خطف نقطتين ثمينتين من الأهلي في الجولة الـ26 بالتعادل 2-2، ليساهم في هبوط أحد الكبار لدوري يلو، وعقب المباراة، تراقص لاعبو الأول في غرف خلع الملابس مرددين: "دنيا دوارة .. البس نظارة"، الهتاف الذي يتردد كشماتة في هبوط أي فريقه.

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