"لم يغب بسبب الإصابة هناك شيء خفي" .. صحفي فرنسي يفجر أزمة بنزيما!

قصة غموض وإثارة بنزيما في المونديال مستمرة!

أثارت تقارير إذاعة "أوندا مدريد" الإسبانية جدلًا واسعًا بعد ادعائها تعافي كريم بنزيما مهاجم منتخب فرنسا وريال مدريد، والذي رحل عن معسكر الديوك في قطر قبل انطلاق كأس العالم 2022 بساعات قليلة بسبب تمزق عضلي في عضلة الفخذ اليسرى، وأشار راديو مدريد إلى أن اللاعب الفرنسي سيعود إلى تدريبات ناديه يوم 1 ديسمبر القادم.

جاء ذلك قبل أن تنفي قناة "تي أف 1" الفرنسية تعافي بنزيما من إصابته وعودته إلى تدريبات ريال مدريد.

وأثارت الأنباء المتضاربة حول إصابة بنزيما غضب الصحفي والمُدون "دانيال ريولو" والذي قام بمهاجمة الطاقم الطبي لمنتخب فرنسا خلال حديثه في أحد البرامج الإذاعية في راديو "مونت كارلو" الفرنسي حيث قال: "ما الجنون في هذه القصة، لماذا هي مريبة جدًا؟ لماذا هذا مقلق؟ لماذا كل شيء غير واضح؟ لديك لاعب مصاب ولقد ذهب، لكن الأمر ليس كذلك لأن كل شيء غريب منذ البداية وصل بنزيما وقال إنه بخير والطاقم الطبي لم يقوموا بفحصه عبر التصوير بالرنين المغناطيسي، كيف يمكن عدم إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي؟".

وأضاف: "طوال الفترة التي سبقت كأس العالم لم نكن نعرف حالته الصحية صرح بنزيما أن كل شيء سيكون على ما يرام وأنه يعرف جسده، لكن وأخيراً يبدو أنه لا يعرف جثته منذ وصوله وهو مصاب ومع ذلك، فهو انضم إلى المعسكر من كذب؟ لا أعلم، أنا لا أتهم أحداً أكشف الحقائق وأجدها مذهلة".

وواصل: "حقيقة إنه لم يخضع لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي والمتابعة الطبية تثير تساؤلات، لقد عاد إلى التدريب ثم أصيب وغادر في منتصف الليل، حتى أنه لم يودع أحداً حسنًا، إنه مقرف، بما أنه شعر بالاشمئزاز فلم يقل وداعًا لأي شخص! نحن ننظر إلى الاختيارات الأخرى، لا يوجد رجال يغادرون هكذا لا يوجد نوع من الجنون عندما يغادر".

وتابع: "ترك رسالة لأنه يتواصل كثيرًا على منصات التواصل الجتماعي سواء رسائله المُوجهة إليه أو رسائل معينة من منتخب فرنسا، انتقلوا على الفور، دعنا نتجاوز ذلك أيضًا لماذا تقول صحيفة "ماركا" إنه سيعود إلى التدريبات؟ هذا ليس صحيحًا إنه ذاهب إلى ميامي في إجازة، لماذا كل هذا الموقف الضبابي مرة أخرى؟ لماذا هذا التواصل الصفري من بنزيما؟ لماذا كل هذه الأسئلة؟".

🗣💬 "Pourquoi c'est si louche, pourquoi ce n'est pas clair ?"



🇫🇷 Daniel Riolo se questionne sur la gestion de Benzema au Mondial. #RMClive pic.twitter.com/I1xEHf7ALb — After Foot RMC (@AfterRMC) November 29, 2022

وأتم: "إذا أراد ديشان معاودة الاتصال به، فيمكنه أن يكون متاحًا، كيف يكون متاحًا؟ هل هو متوفر أم لا؟ هل سيذهب إلى ميامي أم أنه لن يذهب إلى ميامي؟ غادر بنزيما لأن ديشان قال إنه يجب أن يكون الجميع جاهزين في المباراة الأولى، وهو ما لم يكن صحيحًا بالنسبة لفاران هذا يعني أن شيئًا ما حدث لم يتم إخبارنا به وسنبحث عنه وسنجده".