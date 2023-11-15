لم يعمل بها .. نصيحة غريبة من جاريث بيل لجود بيلينجهام!

النجم الويلزي حريص على نجاح بيلينجهام مع ريال مدريد..

يبدو أن الويلزي جاريث بيل جناح نادي ريال مدريد الإسباني السابق لا يريد أن يرتكب الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم وسط النادي الملكي، نفس الأخطاء التي ارتكبها خلال فترته في "سانتياجو برنابيو".

بيل، وعلى مدار عقد من الزمن، تألق بقميص ريال مدريد، وكان لاعبًا رئيسيًا في فوز النادي الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وتمكن من تسجيل أهداف في ثلاثة نهائيات، لكن لا يخفى على أحد المشاكل التي واجهها خلال فترة وجوده في "سانتياجو برنابيو"، وخاصة مع وسائل الإعلام الإسبانية.

وبسبب تلك المشاكل، كانت مواسم بيل الأخيرة مع ريال مدريد مخيبة لجميع الأطراف، ورحل عن النادي الملكي في يونيو 2022، قبل أن يعلن اعتزاله رفقة نادي لوس أنجلوس إف سي الأمريكي في يناير 2023.

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بيل كان واضحًا بشأن النصيحة التي سيقدمها إلى بيلينجهام، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أكبر نصيحة هي أن يلعب المباريات بأسلوب ريال مدريد".

واضاف: "لأنك إذا لم تلعب بتلك الطريقة وتفعل ما يريده الإعلام، سيكون عليك التحدث معهم، أنت في الأساس دمية، سوف تتلقى الكثير من الضرب، لقد رأيت العديد من النجوم الذين تصرفوا بتلك الطريقة".

وتابع: "افعل ما ترغب فيه الصحافة، ربما كانت هذه مشكلتي، لأنني لم أرغب في القيام بذلك، أردت فقط لعب كرة القدم والعودة إلى المنزل، وهذا جعل الأمور صعبة بالنسبة لي وجعلهم يهاجمونني قليلًا".

واختتم بيل نصيحته لنجم الوسط الإنجليزي قائلًا: "ما عليك فعله هو التحدث بعد المباريات، والتأكد من التحدث باللغة الإسبانية".