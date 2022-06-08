لم يعد لأوروبا .. جارديم مدربًا لشباب الأهلي

المدرب البرتغالي يفضّل البقاء في الشرق الأوسط

يبدو أن الأجواء العربية نالت إعجاب البرتغالي ليوناردو جارديم، الأمر الذي جعله يوافق على تدريب نادي شباب الأهلي الإماراتي، بعد تجربته الأخيرة مع الهلال السعودي.

لماذا رحل جارديم عن تدريب الهلال؟

ليوناردو جارديم تولى مهمة تدريب الهلال مع بداية الموسم الحالي، ولكنه لم ينجح في تنفيذ طريقته مع الزعيم، الأمر الذي عرضه للكثير من الانتقادات.

وبالرغم من تحقيق جارديم بطولة دوري أبطال آسيا رفقة الهلال، إلا أن مستوى الفريق لم يتطور، الأمر الذي شكل ضغوطًا كبيرة على إدارة الزعيم.

ولكن بعدما قدم الهلال مستوى غير مقنع في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية أمام الأهلي المصري، وخسر الفريق برباعية، اتخذت الإدارة برئاسة فهد بن نافل قرارها بإقالته.

شباب الأهلي الإماراتي يعلن التعاقد مع جارديم

وأعلن نادي شباب الأهلي، عن التعاقد ليوناردو جارديم، من أجل تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، خلفًا للمدرب مهدي علي، الذي قاد الفريق خلال الموسم الحالي.

ونشر شباب الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا، يعلن عن التعاقد مع جارديم.

وجاء نص بيان الأهلي كالآتي: "تعلن شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم، عن تعاقدها رسميًا مع البرتغالي ليوناردو جارديم مديرًا فنيًا لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل".

وتابع: "ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تسخير كل الإمكانات وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق الإنجازات التي تليق بتاريخ واسم النادي الكبير".

ووجه نادي شباب الأهلي الشكر إلى المدرب الإماراتي مهدي علي، بعد قيادته للفريق خلال الفترة الماضية.

تعلن شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم، عن تعاقدها رسميا مع البرتغالي ليوناردو جارديم مديرا فنيا لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، ويأتي ذلك في اطار حرص الشركة على تسخير كل الامكانات وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق الإنجازات التي تليق بتاريخ واسم النادي الكبير. pic.twitter.com/O60c00G5a9 — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) June 8, 2022

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