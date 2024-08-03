"لم يعد الأمر مسليًا".. نجم ألمانيا منزعج من السخرية على "فيديو البطاطس"!

"ما زلت أحب البطاطس!"

أعرب فلوريان فيرتز، نجم منتخب ألمانيا وباير ليفركوزن، عن انزعاجه من التعليقات الساخرة التي يتلقاها بسبب "مقطع الفيديو" الخاص بطبق البطاطس المفضل له.

وكان لاعب باير ليفركوزن قد شارك في مسابقة ترفيهية على الصفحة الرسمية للاتحاد الألماني لكرة القدم عبر منصة تيك توك، من أجل ترتيب أطباق البطاطس حسب ذوقه الخاص.

واختار فيرتز البطاطس العادية (نيئة) في المرتبة الأولى، مفضلًا إياها على كل أطباق البطاطس المطهوة والشيبس، ما جعله محل سخرية كثيرين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأصبحت جملة "البطاطس العادية - أود أن أقول رقم 1" لا تفارق ألسنة الجماهير، حتى في المعسكر التدريبي لفريق باير ليفركوزن حاليًا، يصرخ المشجعون عندما يصل فيرتز إلى أرض الملعب بالقول: "البطاطس رقم 1".

وقال فيرتز في تصريح نشرته صحيفة "بيلد"، إنه منزعج جدًا من التعليق على هذا الفيديو، مشيرًا إلى أنه "لا يعتقد أن الأمر مسليًا".

وأضاف: "لأكون صادقًا، لقد تحدثت بالفعل إلى عدد قليل من الأشخاص حول هذا الموضوع، أعتقد أن الناس سخروا من الطريقة التي قلت بها (البطاطس رقم 1) قليلًا، لكنه ليس شيئًا سيئًا، ما زلت أحب البطاطس".

وختم: "لست نادمًا على ذلك، لكن عندما يتم سؤالي طوال الوقت من اليسار واليمين، أحاول تجاهل الأمر، هذا لا يثقل كاهلي، لكنه وصل إلى نقطة لم يعد فيها مضحكًا".