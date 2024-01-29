أعترف وأعتذر ونادم

اعترف كايل ووكر بأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن إنجاب طفل ثانٍ من لورين جودمان وخيانة زوجته آني كيلنر، مشيرًا إلى أنه "اتخذ خيارات غبية".

وأعلنت آني الانفصال عن زوجها، قبل ظهور تقارير تفيد بأنه أنجب طفلًا ثانيًا من لورين جودمان، التي كان قد أنجب منها ابنًا آخر في عام 2019 (في واقعة خيانة).

وأوضح ووكر، في مقابلة مع صحيفة "ذا صن"، أنه يعيش الآن بمفرده، بينما لا تزال آني و3 من أطفاله يعيشون في منزل العائلة.

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وعن كواليس الخيانة، علق: "في أوائل أكتوبر 2022، سافرت إلى لندن لإجراء جراحة في الفخذ والتقيت لورين، ورغم أنني لم أتعمد أو أعتزم ذلك، لكنني (نمت معها)، وهو ما حدث كثيرًا".

وقال صاحب الـ33 عامًا: "ما فعلته أمر فظيع، أنا أتحمل المسؤولية، لقد اتخذت قرارات حمقاء، لم يضع أحد مسدسًا على رأسي وقال إن علي القيام بهذه الأشياء، ولن ألوم أي شيء أو أي شخص آخر، ولا يمكنني التفكير أو تخيل ما تمر به آني، لقد حاولت أن أسألها ولكن هناك ألم".

وختم: "الشخص الوحيد الذي يجب إلقاء اللوم عليه هو أنا، لدي أدوار ومسؤوليات أعرفها وقد قمت باختيارات غبية، لكني بحاجة إلى الاعتراف بأخطائي، أنا مدين للجميع بذلك، آسف لأن هذا لم يكن من المفترض أن يحدث".