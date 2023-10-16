نجم ريال مدريد السابق انحاز لفريقه منتخب بلاده!

وجد جاريث بيل لاعب ريال مدريد المعتزل نفسه في اختبار خاص للغاية بعدما طُلب منه أن يقوم باختيار اللاعب المثالي بالنسبة له من نجوم سبق له اللعب معهم.

الأزمة لم تكن في اختياره نجوم من ريال مدريد فقط، لكن كانت في الأساس في اختياره لحارس المرمى، الذي كان واين هينيسي الذي لم يلعب سوى ست مباريات بالدوري الإنجليزي في مسيرته كلها.

النجم السابق للملكي اختار أن يكون اللاعب المثالي برؤية لوكا مودريتش، وبتحكم إيسكو في الكرة، وبقطع كاسيميرو للكرات، وتسديدات كريستيانو رونالدو.

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وعندما طلبوا منه اختيار لاعب يستطيع اللعب بالقدم اليسرى كان اختياره لنفسه، أما اختياره للقدم اليمنى فقد كان للألماني توني كروس.

جدير بالذكر أن بيل الذي لم يجد حارس أفضل من بيل يختاره في تلك القائمة، لعب رفقة إيكر كاسياس وتيبو كورتوا وكيلور نافاس بالإضافة إلى هوجو لوريس!