لم يستفزه المغاربة بما يكفي أم لعنة كريم بنزيما حلت؟ .. عبد الرزاق حمد الله "النائم" في ثكنات الاتحاد!

المهاجم المغربي كان الحاضر الغائب عن مواجهة ضمك ليلة أمس، فما أصل الحكاية؟

shahid

ثلاثية اتحادية في الشباك ضمكاوية، وقع عليها المدافع المصري أحمد حجازي، بينما غاب عنها المهاجم عبد الرزاق حمد الله..

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العميد حقق الفوز أمس الثلاثاء، أمام ضمك، في معقله بالجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، ليواصل هيمنته على صدارة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن النصر؛ صاحب الوصافة.

الثلاثية سجلها البرازيليان برونو هنريكي، رومارينيو دا سيلفا "ضربة جزاء"، والمصري أحمد حجازي، بينما كان حمد الله الحاضر الغائب عن المباراة.

يمكنني أن أخبرك عن نبذة بسيطة عما قدمه حمد الله في اللقاء، إذ أن أرقامه الهجومية صفرية تمامًا، لم يسجل، لم يصنع، لم يسدد أي تسديدة طوال الـ90 دقيقة، فيما قُطع الكرة منه عشر مرات!

لم يستفزه المغاربة بما يكفيه!

هذه المباراة هي الأولى لحمد الله بعد العودة من معسكر منتخب بلاده الودي الأخير، الذي واجه به البرازيل وبيرو، بينما ظهر الساطي في المباراة الثانية فقط لمدة 15 دقيقة.

مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي خرج خلال هذا المعسكر مشيدًا بحمد الله وبما يقوم به في التدريبات، لكنه كذلك أعلنها صراحةً: "يوسف النصيري هو مهاجم منتخب المغرب الأساسي!".

بالطبع الجميع يعلم أن النصيري هو مهاجم الأسود الأول، لكن ربما أن يقولها الركراكي علنًا ومع معرفتنا بشخصية حمد الله، الأمر مؤكد أن له تأثيره على نفسية الساطي.

لكن ربما لم يستفزه بالطريقة المثلى هذه المرة، ولم يضغط عليه الجمهور المغربي كما فعل معه خلال كأس العالم قطر 2022، وقتما انهال عليه بالانتقادات مع كل لمسة للكرة، خاصةً وأنه أهدر فرصًا سهلة.

وقتها عاد عبد الرزاق لينتقم فورًا، وأحرز ثنائية في أول مباراة له بعد المونديال أمام التعاون، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن، من أصل ثلاثية شهدتها المباراة، وقدم مباراة رائعة بشكل عام بعيدًا حتى عن إحراز الأهداف، فليتهم فعلوا معه كما قد فعلوا أثناء المونديال!

لعنة كريم بنزيما حلت!

يأتي موقف الساطي في المغرب بالتزامن مع التقارير التي تتحدث بقوة عن رغبة الاتحاد في التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم ريال مدريد الإسباني، والمتوج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب خلال عام 2022.

"ضربتان في الرأس توجع!"، هل سيجلس بنزيما الذي سيأتي – حال إتمام الصفقة – بمبلغ قياسي على مقاعد البدلاء؟، بالطبع الضحية سيكون المهاجم المغربي!

التأثر بمجرد تقارير تتحدث أمر وارد بشكل كبير على نفسية اللاعبين، وهو ربما ما ظهر جليًا ليلة أمس على حمد الله، الذي كان صيدًا سهلًا للاعبي ضمك، وظهر بصورة المستسلم أو "النائم" في الخط الأمامي للعميد، وترك مهمة التسجيل للاعبي الوسط والمدافعين!

ربما نكون مخطئين ونرى حمد الله الحقيقي في المباراة المقبلة، لكن هذه هي رؤيتنا إلى أن يثبت لنا الساطي عكس ذلك!

Shahid