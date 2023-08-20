لم يستبعده لأسباب فنية .. تشافي يوضح أسباب غياب جافي أمام خيتافي!

المدير الفني للنادي الكتالوني يتحدث أخيرًا بعد أسبوع من الغموض!

كشف المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة عن أسباب استبعاد اللاعب الشاب جافي من مواجهة فريقه الماضية أمام خيتافي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها قبل مواجهة قادش في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لصالح "موفيستار"، وشدد خلالها أنه لا توجد أي مشاكل فنية في مشاركة اللاعب.

وقال جافي: "لا توجد مشكلة بالنسبة لجافي، هو لاعب هام بالنسبة لنا، ولم يلعب في المباراة الماضية بسبب ألم شديد في أسنانه".

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وأضاف عن مشاركة لامين يامال أساسيًا ضد قادش: "نحب ما نراه منه في التدريبات، هو لاعب ناضج للغاية بالنسبة لعمره، ونعتقد أنه يستطيع المساهمة كثيرًا، سنرى".

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جدير بالذكر أن تشافي كان قد طرد في مباراة خيتافي للاعتراض على الحكم بشكل غير لائق، وهي المواجهة التي تعادل فيها برشلونة دون أهداف.