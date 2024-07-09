"لم يذهب إلى السعودية مثل رونالدو" .. مهاجم إنجلترا السابق يطالب باحترام كين!

اعترف بهبوط مستواه في البطولة

قرر بيتر كراوتش مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، الخروج للدفاع عن هاري كين مهاجم بايرن ميونخ والأسود الثلاثة، متجهًا إلى مقارنته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كين يتعرض لحملة هجوم عنيفة من الجماهير خلال يورو 2024 المٌقام حاليًا في ألمانيا، بعد تسجيله هدفين فقط في خمس مباريات، وبسبب فشله أيضًا في إحداث تأثير كبير في الثلث الهجومي لفريق المدرب جاريث ساوثجيت.

وقال كراوتش في تصريحات لـ"بادي باور":"لم يبدو هاري كين على طبيعته في البطولة، كان جيدًا جدًا مع إنجلترا على مر السنين، وحتى الموسم الماضي نجح في تسجيل أكثر من 40 هدفًا مع بايرن ميونخ، ومع ذلك هو مختفي في اليورو، وهذا أمر غريب للاعب مثله يمكنه قتل المنافس لو حصل على فرصة واحدة فقط للتسجيل".

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وأضاف:"أحيانًا أشعر أن هناك قلة احترام لما فعله، إنه الهداف التاريخي لإنجلترا على الإطلاق، الأمر ليس وكأنه قرر الذهاب إلى السعودية مثل كريستيانو رونالدو، بل ذهب إلى بايرن وسجل عددًا كبيرًا من الأهداف لأحد أكبر الأندية في العالم".

وتابع:"لا يمكنني التهرب من حقيقة أنه لم يظهر بالشكل المطلوب في بعض المباريات، وأنه لم يلعب جيدًا مثل بعض اللاعبين الآخرين، ولكني ما زلت متمسكًا به وأعتقد أنه سيسجل ليلة الأربعاء".

ويأمل كين في استعادة مستواه وحاسته التهديفية، عندما يلعب منتخب إنجلترا، غدًا، الأربعاء، أمام هولندا، في إطار نصف نهائي يورو 2024، طمحًا في التأهل لنهائي 14 يوليو الجاري لمواجهة الفائز من إسبانيا وفرنسا.