"لم يحدد اسم وغير رسمية" .. نواف بن محمد يفجر مفاجآت بشأن ترشيح النصر لمونديال 2000

تعرف على ما قاله رئيس الاتحاد السعودي السابق

فجر الأمير نواف بن محمد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، عن مفاجآت في ترشيح نادي النصر للمشاركة في كأس العالم للأندية عام 2000، والتي شهدت الكثير من الجدل.

وقال الأمير نواف عبر تصريحات لبودكاست "تجربتي مع خلف ملفي": "جاء لنا خطاب من الاتحاد الدولي لترشيح فريق لتمثيل آسيا في كأس العالم للأندية 2000، دون ذكر أي شروط سواء بطل كأس الكؤوس أو أي بطولة أخرى".

وأضاف: "رفعنا أسبابنا بأننا لا نمتلك فريق نرشحه، ثم جاء لنا توجيه بإمكانية ترشيح النصر لأنه توج بكأس الكؤوس، ووضعنا الأسباب من جهتنا الرافضة لهذا الأمر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "قلت لهم بأن الاتحاد الدولي لم يحددوا الفريق، وأنه لم يحدد اسم أي بطل، وفي نفس الوقت أن هناك بطل لكأس الكؤوس وهو النصر وبطل بطولة الأندية وهو فريق ياباني".

رئيس الاتحاد السعودي السابق واصل: "تواصلنا مع الأمير الوليد بن بدر الذي كان عضوًا في لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، وجلس معهم بأن هذه التوصية من ناحية المبدأ بأن بطل السوبر التي ستقام بعد أسبوعين أو ثلاثة ستبين من هو المرشح للمشاركة في كأس العالم، وتمت الموافقة على هذا الأمر".

واستطرد قائلًا: "فاز النصر بكأس السوبر، وبعدها بفترة انتهت بطولة الأندية واحتج وقتها الفريق الياباني الذي توج بها بشكل كبير، والمكتب التنفيذي أنهى تلك الأزمة".

وأردف: "عندما يقولون أن النصر شارك بالترشيح، أريد أن أقول أن البطولة كلها بالترشيح، والذي يؤكد ذلك أن كأس العالم للأندية 2000 لم تُسجل رسميًا، لأن أول بطولة سُجلت هي عام 2005".

واختتم الأمير نواف تصريحاته قائلًا: "نادي النصر يستحق المشاركة وقدم مباريات جميلة في تلك البطولة، التي كانت أول نسخة من كأس العالم للأندية، ولكنها لم تكن رسمية".