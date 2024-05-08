لويس إنريكي أدلى بتصريحات أسالت الكثير من الحبر

وصف الفرنسي بيكسنتي ليزارازو أسطورة منتخب فرنسا والذي مثل أندية أوروبية عديدة من أمثال مارسيليا وبايرن ميونخ وأتلتيك بيلباو سلوك المدرب لويس إنريكي في تسيير مباراتي بوروسيا دورتموند داخل وخارج الملعب بأنه "سلوك القوادين" في إشارة إلى إخراجه اللاعبين من تركيزهم بتصريحاته.

وانتقد ليزارازو في تصريحات لشبكة "فرانس إنفو" تصريحات إنريكي بين مباراتي الذهاب والعودة، قائلًا إنها "تشبه سلوك القوادين" وإن فيها "عدم احترام لفريق نجح في الفوز بالمعركة التكتيكية أمامك في المباراتين".

ولم يتفق ليزارازو مع تحليل لويس إنريكي بعد المباراة لسبب الهزيمة حين قال إن فريقه مر بحظ عاثر، مؤكدًا أن دورتموند استحق التأهل على حساب باريس سان جيرمان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ليزارازو أبرز ما انتقده في تصريحات إنريكي كان قوله عقب مباراة الذهاب مباشرة والتي انتهت 1-0 لصالح دورتموند: "نحن في طريقنا للفوز" تصريحات حملت ثقة زائدة يبدو ليزارازو أقرب للصواب في تحليلها.

وضمن بوروسيا دورتموند المقعد الأول في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 2-0 على باريس سان جيرمان في مجموع المباراتين، منتظرًا الفائز من ريال مدريد وبايرن ميونخ في نصف النهائي الآخر، كي يواجه أسود الفيستفاليا في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي.