لم يثقوا به؟ شرط غريب من برشلونة قبل التوقيع رسميًا مع جوندوان!

واقعة غير مألوفة حدثت في ميونخ

نجح نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع إلكاي جوندوان لاعب وسط مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر بعد سلسلة من الجدل حول مستقبله.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن اللاعب جلس يوم الأربعاء الماضي في مدينة ميونخ الألمانية مع ماتيو أليماني مدير شؤون كرة القدم في برشلونة من أجل الاتفاق على تفاصيل العقد.

وأوضحت أن الاجتماع استمر قرابة خمس ساعات وانتهى بتوقيع جوندوان مع برشلونة لمدة ثلاثة مواسم، ولكن قبل إضفاء الصورة الرسمية على الصفقة قام النادي الكتالوني بخطوة غير متوقعة.

ويأتي ذلك بعدما أصر الجهاز الطبي لبرشلونة على إجراء مراجعة طبية سريعة على جوندوان، وهو الأمر الذي لا يحدث بصفة ضرورية في الاتفاقات المبدئية مع اللاعبين.

برشلونة اشترط القيام بهذه المراجعة لأن قائد مانشستر سيتي السابق تعرض لحادثتين مؤلمتين خلال مسيرته، الأولى كانت إصابة خطيرة في الظهر والثانية بتعرضه لكسر في الركبة اليمنى، لذلك أرادت إدارة النادي التأكد من تعافي اللاعب بشكل كامل.

وحدثت الواقعة الأولى في أغسطس 2013 خلال مباراة ودية لجوندوان مع بوروسيا دورتموند وغاب لمدة 422 يومًا، والثانية بعدها بأربع سنوات، حيث عانى من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي لركبته واحتاج 10 أشهر للعودة.

يذكر أن لاعب الوسط الألماني ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي وكذلك آرسنال قبل أن ينتهي به الحال في برشلونة.