"لم يتوقعها أحد" .. رودريجو يكشف حيلة أنشيلوتي الذكية لخداع جوارديولا!

يبدو أن الحيلة جاءت بنتيجة

كشف رودريجو جويس جناح ريال مدريد، عن الخدعة التي لجأ لها المدرب كارلو أنشيلوتي، في مواجهة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

البرازيلي اعتاد على تصدر المشهد في المواعيد الكبرى، وهو ما فعله بتسجيل هدفًا في تعادل ريال مع سيتي بنتيجة 3/3، في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال رودريجو بعد المباراة في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":"أعتقد أنهم لم يتوقعوا مني أن ألعب على اليسار لأنه مركز فينيسيوس جونيور، لعبنا بشكل مختلف، إنه تكتيك جديد أدى إلى نتائج جيدة، ربما لم تكن النتيجة التي أردناها، ولكن دعونا نفكر في الأسبوع المقبل".

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ويقصد بذلك الجناح البرازيلي قيام أنشيلوتي بالدفع به كجناح أيسر خلال المباراة، والاعتماد على فينيسيوس كمهاجم لمباغتة الفريق الخصم.

وعن تلقي فريقه 3 أهداف:"كان علينا إغلاق أبوابنا بشكل أفضل من ذلك، لقد فشلنا اليوم، ليس لدي الكثير لأقوله، ولكن علينا الفوز هناك، من يفشل أقل سينجح".

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، ليدخل مانشستر سيتي لقاء الإياب على أرضه يوم الأربعاء القادم، وهو في حاجة للفوز بأي نتيجة لبلوغ نصف النهائي.