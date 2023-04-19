لم يتم قبولها؟ الكشف عن حقيقة تقدم رئيس النصر باستقالته!

أحمد رفعت
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هل سيرحل آل معمر عن منصبه؟

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بعد خسارة النصر لديربي الرياض على يد الهلال، انتشرت بعض الأخبار التي تؤكد على أن مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، تقدم باستقالته من منصبه.

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وخسر النصر ديربي الرياض على يد الهلال بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

ونشر الإعلامي الرياضي عبد المجيد بن طالب عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، أكد فيها على أن استقالة مسلي آل معمر لم تُقبل، وأنه مستمر في منصبه.

ليرد الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل قائلًا: "غير صحيح، الأستاذ مسلي آل معمر لم يقدم استقالته من الأساس".

جاء ذلك بعد حملة من الغضب من جانب جماهير نادي النصر على إدارة العالمي، بعد خسارة مباراة ديربي الرياض، والابتعاد أكثر عن الاتحاد متصدر ترتيب دوري روشن للمحترفين في الوقت الحالي.

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