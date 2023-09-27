"لم يتم تنفيذ طلبي في السعودية" .. نيمار يسخر من تقارير مطالبه مع الهلال!

نيمار يُبدي إنزعاجه!

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منذ أن وطأت قدم النجم البرازيلي نيمار جونيور المملكة العربية السعودية للانضمام إلى نادي الهلال، وتطارده الشائعات والأخبار غير الصحيحة، الأمر الذي دفعه للسخرية منها!

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وانضم نيمار إلى صفوف الهلال قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة تحدث عنها العالم كله.

ونشر نيمار عبر حسابه على منصة "إنستجرام" فيديو يرد فيه على الأخبار التي ترددت بشأن مطالبه من نادي الهلال، للموافقة على الانتقال له خلال صيف 2023.

وقال نيمار خلال الفيديو: "لقد قمت بزيارة منزل في السعودية، ولكن للأسف لا يوجد به 25 غرفة نوم، ومواقف لـ 8 سيارات كما طلبت!".

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ودائمًا ما تؤكد وسائل الإعلام البرازيلية على أن نيمار لا يشعر بالسعادة في السعودية، وأنه يعيش في قصر فخم بالرياض به 25 غرفة و8 مواقف سيارات وغيرها من الأمور التي بها رفاهية كبيرة.

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