لم يتمكن من حضور لقاء إيران .. مشجع ويلزي يتوفى في قطر!

توفي عن عمر 62 عامًا ولم يتمكن من مشاهدة مباراة بلاده أمام إيران!

توفي أحد مشجعي منتخب ويلز الذين سافروا خلف الفريق إلى قطر من أجل دعمه خلال مباريات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.

جاء هذا بحسب ما كشف الحساب الرسمي للاتحاد الويلزي لكرة القدم على موقع "تويتر"، نقلًا عن حساب جماهيري كشف عن وفاة المشجع مساء الأمس.

وكتب الاتحاد الويلزي: "خالص وأعمق التعازي من الجميع داخل الاتحاد الويلزي، أفكارنا مع عائلة كيفين وأصدقائه في ذلك الوقت الحزين، نحن الآن في تواصل مع عائلته للمساعدة بأفضل ما لدينا".

وقال بول كروكي أحد مشجعي ويلز الذين كانوا على تواصل مع كيفين قبل اللقاء: "لقد أراد من نجله والأصدقاء أن يذهبوا لمباراة إيران، لكن عندما عادوا كانت حالته قد ساءت وأخذوه إلى المستشفى لكنه لم ينجو".

وأردف: "الجميع هنا يحاول أن يقدم لهم يد المساعدة، لكنهم لا يريدون أي شيء سوى الذهاب إلى المنزل".

جدير بالذكر أن ويلز كانت قد خسرت أمام إيران بهدفين نظيفين في لقاء الجولة الثانية من كأس العالم مساء الجمعة.